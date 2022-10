Formazione personale sanitario uniformata, c'è il piano regionale - Tuttoggi

Priorità ai corsi di formazione riguardanti tutti i professionisti del Sistema sanitario regionale in modo da garantire omogeneizzazione e conoscenze comuni

L’esperienza della pandemia ha pienamente dimostrato quanto la formazione sia necessaria se utilizzata nella condivisione dei percorsi all’interno delle aziende sanitarie: proprio con l’obiettivo di garantire la formazione continua del personale sanitario, la Regione Umbria vuole rendere operativo il Centro Unico di Formazione mediante l’approvazione, su proposta dell’assessore alla Salute, Luca Coletto, del Piano unico formativo per il periodo tra settembre e dicembre 2022, che rappresenta una fase di sperimentazione per condividere i contenuti, le conoscenze, le linee guida e le procedure in tutti gli ambienti sanitari.

“Solo un unico Piano di formazione regionale – ha detto Coletto – può essere uno strumento valido per innalzare il livello di qualità assistenziale, attraverso la condivisione tra i professionisti della salute”.