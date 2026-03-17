Fontivegge, blitz forze dell'ordine all'ex palazzo Enel | Trovata occupazione abusiva - Tuttoggi.info

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Fontivegge, blitz forze dell’ordine all’ex palazzo Enel | Trovata occupazione abusiva

Davide Baccarini

Fontivegge, blitz forze dell’ordine all’ex palazzo Enel | Trovata occupazione abusiva

Mar, 17/03/2026 - 11:06

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È scattata alle prime luci dell’alba di oggi (17 marzo), un’importante operazione di Polizia in zona Fontivegge (Perugia). Dalle ore 7 circa, le forze dell’ordine sono infatti impegnate nello sgombero forzato di un’occupazione abusiva nei locali dell’ex palazzo Enel, struttura che sovrasta il parcheggio Autosilo.

L’intervento vede il coinvolgimento coordinato di un imponente schieramento di forze. Sul posto sono presenti Polizia di Stato, carabinieri, Polizia locale, e vigili del fuoco. La segnalazione sui social (con le foto) è arrivata da parte di Lorenzo Brunetti sul gruppo Progetto Fontivegge.

L’ex palazzo Enel, in stato di abbandono, era da tempo nel mirino delle autorità e delle segnalazioni dei cittadini per presunte occupazioni abusive. Da quanto emerge sarebbero stati trovati resti di bivacchi ma non persone. Articolo in aggiornamento.

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