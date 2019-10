Fondi Miur per le scuole, per la Dante e Prato Fiorito non presentata nemmeno domanda | Aggiornamenti

Giunta comunale di Spoleto riunita questa mattina per affrontare la questione delle scuole di Spoleto, al centro del mancato finanziamento del Miur nell’ambito del bando da 120 milioni di euro per “messa in sicurezza, adeguamento sismico e/o nuova costruzione di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ricadenti in zone sismiche 1 e 2 delle quattro regioni del Centro Italia interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017″.

Sindaco e assessori sono pronti a vagliare cosa non sia andato nel verso giusto tanto da vedersi respinte tutte le domande presentate. Ma intanto si apprende che – nonostante la delibera di Giunta in cui si prevedeva di richiedere finanziamenti per 21 scuole di proprietà del Comune di Spoleto (per 5 scuole superiori ad avanzare l’istanza è stata invece la Provincia di Perugia, anche queste comunque bocciate) – in realtà per la media “Dante Alighieri” e per la materna “Prato Fiorito” la domanda non è stata nemmeno presentata.

Questo perché la piattaforma informatica del Miur attraverso cui bisogna avanzare l’istanza ha respinto quelle appunto delle due scuole terremotate in quanto risultano ancora finanziate con i fondi del commissario straordinario per la ricostruzione, attraverso la nota ordinanza n. 14 del gennaio 2017.

Nel frattempo, però, l’ordinanza 80 di Farabollini ha proceduto a definanziare i due interventi dal valore di circa 12 milioni di euro visto che la Giunta de Augustinis non ha voluto più proseguire sul progetto del nuovo polo scolastico a San Paolo. Insomma, il “piano B” del sindaco per i due plessi non è stato nemmeno praticabile. A questo punto l’unica speranza per veder ricostruite in tempi non remoti “Dante” e “Prato Fiorito” è appesa al ricorso al Tar presentato dal Comune di Spoleto contro l’ultima ordinanza del commissario straordinario alla ricostruzione. Un contenzioso per il quale l’amministrazione comunale ha impegnato oltre 15mila euro incaricando l’avvocato Arturo Cancrini del foro di Roma.

Le reazioni

In attesa comunque di commenti ufficiali da parte della Giunta comunale, ad intervenire è una parte dell’opposizione: le consigliere comunali Camilla Laureti e Luigina Renzi (Per Spoleto e Ora Spoleto).

“Spoleto ancora al palo per la ricostruzione, la messa in sicurezza e l’adeguamento sismico delle scuole dopo il terremoto del 2016. Tante promesse, tante parole da parte dell’amministrazione comunale in questi mesi ma ancora nessuno spiraglio e, soprattutto, pochi, anzi pochissimi fatti” denunciano Laureti e Renzi.

“La ricostruzione delle scuole post sisma non parte ed è notizia di ieri il fatto che a Spoleto non arriverà neanche un euro di quei fondi stanziati dal MIUR, 120 milioni di euro in tutto, per la messa in sicurezza, l’adeguamento sismico e la nuova costruzione di edifici scolastici nelle quattro regioni del Centro Italia colpite dal terremoto del 2016. L’amministrazione ne aveva chiesti 28,7 milioni per interventi in 21 scuole tra cui Dante Alighieri e Prato Fiorito. Ma non si vedrà recapitare neanche un centesimo. La coperta è corta, per noi spoletini cortissima. Prima la querelle con Farabollini a suon di carte bollate per la riattribuzione dei circa 13 milioni di euro stanziati per il Polo S. Paolo, ora zero finanziamenti dal MIUR, che erano quelli su cui contava l’amministrazione spoletina per iniziare ad agire sugli edifici scolastici, a questo punto chiediamo al Sindaco cosa intende fare e quale strada vuole intraprendere per uscire dallo stallo che stiamo vivendo sulla nostra pelle. Per ora a rimetterci sono gli studenti della nostra città e tutti gli addetti del settore scolastico.

Nell’ultimo consiglio comunale – ricordano – l’Assessore Flavoni ha parlato dell’importanza della comunità e del ruolo fondamentale che, per questa comunità, ha la scuola Dante Alighieri. Siamo tutti d’accordo con lui ma se si va avanti così diventerà solo un monumento da visitare più che la scuola innovativa e del futuro che meriterebbero i nostri ragazzi. Unica cosa su cui lottare tutti insieme è proprio il loro futuro. Per questo oltre a criticare l’operato della Giunta anche noi prenderemo una iniziativa con il nuovo Governo per capire quali sono le possibilità e i tempi di eventuali nuovi bandi, nazionali ed europei, e di nuovi finanziamenti dedicati all’edilizia scolastica nell’area del cratere del sisma. Non c’è più tempo da perdere”.

