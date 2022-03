Fondazione Opera Educatrice premia studenti ternani - Tuttoggi

In totale sono stati assegnati premi dal valore di 700 euro lordi a nove studenti laureati e da 1.000 euro lordi a nove diplomati

Il consiglio di amministrazione della Fondazione Ternana Opera Educatrice, di cui il professor Luigi Carlini è presidente pro-tempore in quanto presidente della Fondazione Carit, ha individuato i 18 ragazzi delle scuole ternane risultati vincitori del bando dedicato a diplomati e laureati, valevole per il 2021 e scaduto il 31 gennaio scorso. L’elenco dei vincitori è stato stilato dalla Fondazione Toe sulla base delle graduatorie elaborate dal Comune di Terni, che ha effettuato il riscontro del possesso dei requisiti per l’ammissione e ha verificato la regolarità delle istanze.

Gli studenti premiati

In totale, assegnati premi dal valore di 700 euro lordi a nove studenti laureati (su 19 domande di partecipazione pervenute) e da 1.000 euro lordi a nove diplomati (su 48 domande). Tra i diplomati, sono risultati vincitori gli studenti Francesco Barcherini, Federico Paris, Francesco Drusiani, Benedetta Gerini, Lorenzo Beccaccioli, Simone Pasquini, Sara Bufaloni, Francesco Cardarelli, Adele Rossi. Tra i laureati, Filippo Andrea Rossi, Valentina Foschi, Veronica Cipriani, Gian Marco Barcherini, Federica Gagliardi, Elena Fraschetti, Martina Pacetti, Stefano Girardi, Chiara Bonini.