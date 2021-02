A folle velocità lungo la E45, nel cofano dell'auto nasconde 26 kg di hashish - Tuttoggi

Arrestato un pluripregiudicato già coinvolto in diversi traffici di droga, gli oltre 50 panetti trovati avrebbero reso oltre 130.000 euro

Maxi sequestro di droga lungo la E45, nei pressi dell’uscita nord di Città di Castello, dove la Guardia di Finanza ha arrestato un pluripregiudicato di origini marocchine, che trasportava a bordo della propria auto ben 26 kg di hashish.

I militari, appena vista sfrecciare una vettura a folle velocità, l’hanno subito inseguita e fermata per un controllo. Il conducente è stato “riconosciuto” dalle Fiamme Gialle come “volto noto” di rilevanti traffici di droga, con base operativa nel quartiere Ponte San Giovanni (Perugia).

L’evidente stato di agitazione del conducente ha fatto insospettire ancora di più i finanzieri che, a seguito di perquisizione, hanno rinvenuto nel vano motore dell’auto (nella foto) oltre 50 panetti di hashish, che avrebbero reso, sulle piazze di spaccio, oltre 130.000 euro.

L’uomo, su disposizione del Pubblico Ministero, è stato portato nel carcere di Capanne. Nei giorni scorsi, erano già stati tratti in arresto e condannati, all’esito del giudizio direttissimo, due cittadini albanesi che detenevano, all’interno di un appartamento in zona Settevalli (Perugia), 10 g di cocaina, 5 g di hashish e 2.800 euro in banconote di piccolo taglio, il tutto sottoposto a sequestro e a successiva confisca da parte dell’Autorità Giudiziaria.