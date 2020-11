Foligno sicura, il Comune vuole la Centrale Radio Unica - Tuttoggi

L’amministrazione comunale ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per individuare un operatore che possa redigere un nuovo piano per la città

Una città più sicura grazie ad interventi di potenziamento, ammodernamento e efficientamento dell’impianto di videosorveglianza del Comune di Foligno.

Centrale Radio Unica

L’amministrazione comunale ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per individuare un operatore che possa redigere un nuovo piano per la città che prevede anche un collegamento al sistema centralizzato nazionale targhe e transiti e di accessi al sistema di videosorveglianza al locale commissariato di polizia e al comando Compagnia Arma dei carabinieri, al fine di realizzare un’unica centrale radio.

Sicurezza

L’intervento è finalizzato all’incremento degli standard di sicurezza in aree strategiche per lo sviluppo, attraverso strumenti tecnologici fissi e mobili per il controllo del territorio. L’avviso di manifestazione di interesse scadrà il 28 novembre.

“Per Foligno vogliamo il meglio”

“E’ un altro importante passo per la sicurezza della città – spiegano il sindaco Lega Stefano Zuccarini e il Gruppo consiliare Lega – Per Foligno vogliamo solo il meglio e questo bando serve proprio a trovare i migliori professionisti del settore. L’abbiamo promesso in campagna elettorale, ora ci accingiamo a progettare e realizzare un sistema di videosorveglianza che funzioni finalmente bene, che sia affiancato da sistemi automatici in grado di integrare l’occhio umano e di capire se sta succedendo qualcosa che non va come dovrebbe. E che diventi un mezzo, anche se non l’unico, per contrastare chi deturpa la città e la sua tranquillità”.