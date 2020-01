Foligno, si riunisce il consiglio comunale: non discute della mozione Segre

Torna a riunirsi il consiglio comunale di Foligno. L’appuntamento è per mercoledì 29 gennaio alle ore 15 presso la Sala consiliare del Palazzo Comunale. Quattro i punti all’ordine del giorno, ma è probabile che più che quelli che ci sono facciano discutere quelli che non ci sono.

L’ordine del giorno

Aprirà il sindaco Zuccarini con le comunicazioni, poi l’approvazione del verbale della seduta precedente. Quindi il regolamento per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche del 2020. Seguirà il regolamento per la disciplina degli accessi e dei passi carrabili. Infine informativa sull’approvazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Segre

Non c’è la mozione per la cittadinanza onoraria a Liliana Segre che, più d’uno dall’opposizione aveva auspicato potessero essere discussa nella seduta da convocarsi.