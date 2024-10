Foligno Rugby contro la Ternana, sfida che ha il sapore del derby

Domenica di riscatto per i Falchetti del Foligno Rugby che cercheranno di recuperare l’avvio di stagione in casa, contro la Ternana Rugby. Match che avrà il sapore del derby, dunque, sul prato di Campo di Marte, a partire dalle 14.30.

La rivincita

Il primo XV punta a far dimenticare la sconfitta di domenica scorsa contro il Città di Castello, che, pur con un risultato sfavorevole, ha mostrato una squadra combattiva e che, solo a qualche minuto dalla fine, si è fatta superare dalla squadra campione in carica, tenendo botta anche in inferiorità numerica. La voglia di vincere, dunque, non mancherà.

Il Minirugby

Il Mini rugby è impegnato sabato e domenica a Città di Castello per il IX Torneo nazionale del Tartufo. Il programma delle due giornate prevede alle 9 la registrazione dei partecipanti, alle 10 l’inizio delle gare. Dalle 13 alle 14 la Pausa terzo tempo e poi dalle 14 il via alle finali. La Under 12 giocherà di sabato e la under 8 e under 10 di domenica.