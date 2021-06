A Foligno redditi più bassi della media nazionale: ecco i numeri

I sindacati sottolineano la necessità di investimenti contro l'impoverimento

A Foligno redditi sotto la media nazionale. L’allarme è di Mario Bravi, segretario provinciale Spi Cgil, e Angelo Scatena, responsabile Cgil di Foligno, che mettono in evidenza i numeri. “Tenendo conto che il reddito medio dei lavoratori dipendenti umbri è pari 19.748 euro annui – dicono – a sua volta sensibilmente inferiore a quello italiano che è pari a 21.060 euro l’anno, nel nostro territorio solo il comune di Foligno ha un dato leggermente inferiore ,cosi’ come Spello, mentre tutti gli altri comuni sono ampiamente al disotto della media nazionale, così come il reddito dei pensionati è al disotto della media nazionale di circa l’8%“.

Le necessità

In questo quadro, Bravi e Scatena sottolineano la necessità di “rilanciare una politica di investimenti pubblici e privati che inverta la tendenza all’impoverimento relativo dei nostri territori. Pensiamo che il recovery plan e la prossima programmazione dei fondi europei possono costituire un’occasione di rilancio e di sviluppo dei nostri territori, a condizione che tutte le istituzioni regionali e locali, si decidano a fare un confronto reale con le forze sociali, a partire dalle organizzazioni sindacali confederali, che sono in condizione di proporre una nuova fase dello sviluppo con al centro lavoro, diritti, coesione sociale e tutela dell’ambiente“.

I dati sui redditi, che abbiamo indicato e che sono di fonte MEF, ci spingono in questa direzione.