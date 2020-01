Foligno, preghiera per l'unità dei cristiani alla Procattedrale

Nei giorni dal 18 al 25 gennaio in tutto il mondo si prega per l’unità dei cristiani. Anche a Foligno cristiani di diverse confessioni si ritroveranno per pregare insieme sabato 18 gennaio 2020 alle ore 21 nella Pro-cattedrale di Sant’Agostino. Il sussidio di quest’anno, preparato dalle Chiese cristiane di Malta e Gozo, è basato sul versetto “Ci trattarono con gentilezza”, posto quasi al termine del libro degli Atti degli Apostoli, dove si narra della divina provvidenza e dell’umana accoglienza che caratterizzano il naufragio, proprio nei pressi di Malta, dell’apostolo Paolo in viaggio verso Roma.

La testimonianza

Il tema dell’ospitalità e dell’accoglienza sarà affrontato nella testimonianza delle sorelle dell’Eremo Francescano di Campello – luogo simbolico per l’ecumenismo -, incentrata sull’accoglienza spirituale e sulla possibilità di trovare un approdo sicuro nel mare della nostra esistenza. Questo starà a significare il segno della barca, richiamo a remare insieme, nella stessa direzione. Presiederà la celebrazione il Vicario generale della Diocesi Mons. Giovanni Nizzi, alla presenza del Parroco della Chiesa Ortodossa Rumena P. Sebastian Lungu.