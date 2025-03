"Foligno per le Donne", grande successo dello spettacolo di beneficienza | Le immagini - Tuttoggi.info

Palazzetto dello Sport partecipato e tanti artisti sul palco per l’evento di solidarietà che ha riunito tutti attorno al temi al femminile

Un grande spettacolo, un grande successo: l’evento “Foligno per le donne – Tante voci un solo cuore” ha visto un Palazzetto dello Sport gremito da centinaia di persone che hanno accolto l’invito degli organizzatori e delle associazioni “Donne Insieme” e “Liberamente Donna” per una serata di divertimento, riflessione e solidarietà.

Ancora oggi per la “Festa della Donna” c’è poco da festeggiare, con femminicidi in costante aumento, ormai sono un vero e proprio allarme sociale, per non parlare dei maltrattamenti e degli espisodi di molestie, vessazioni, bullismo e via dicendo.

Ecco allora l’idea di dar vita ad un grande show al Pala Paternesi sul cui palco sono saliti artisti che rappresentano vere e proprie eccellenze di Foligno a livello nazionale: Nicola Pesaresi e la sua Isotta, già protagonisti di Italia’s Got Talent; Raoul Maiuli mattatore de “La sai l’ultima”; Andrea Paris vincitore di “Tu si que vales”; ed ancora Luca Notari cantante attore cresciuto alla scuola di Gigi Proietti; un poker d’assi che ha catturato l’entusiasmo e l’apprezzamento del vasto pubblico.

In cartellone anche altre eccellenze folignati: Luca Giuliani con il suo pianoforte; la cantante Valeria Mancini che ha aperto concerti di Jovanotti e Laura Pausini; ed ancora Irene Bonaca, i Sottocosto, La Valigia dell’Artista, Spazio Danza, Olbc, Gli Oskuri Figuri, il Paiper e tanti altri ancora da Manuela Marinangeli ad Ambra Cenci: una serata dal ritmo serrato che ha visto alternare canzoni, musica, barzellette, teatro, danza, spettacoli di magia e intrattenimento a 360 gradi.

Un ingresso a donazione libera che ha consentito di raccogliere importanti cifre da destinare a progetti a favore delle donne più deboli, grazie all’idea – ottimamente riuscita – dell’associazione “Le Ali della Mariposa” e la collaborazione con la cooperativa Ariel gestore del contenitore sportivo.

La serata, patrocinata dal Comune di Foligno è stata curata dalla consigliera comunale Tiziana Filena, da Alessandro Bonazzi Bonaca, e dalla professoressa Paola De Bonis, con la collaborazione dello ‘Scarpellini’ che ha fornito la panchina rossa simbolo della lotta alla violenza contro le donne.

La partecipazione così calorosa della comunità ha dimostrato non solo l’interesse per l’evento ma anche la tangibile solidarietà al mondo femminile, mai come oggi sotto minaccia nonostante le conquiste civili e legali ottenute negli anni.

Una formula pienamente azzeccata, con tutti gli ingredienti giusti, e non è escluso che presto verrà riproposta, magari con ulteriori novità ed ospiti.