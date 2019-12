Foligno, Paola Majuri pronta al tour con “Lasciami qui”

Dopo il successo di “Festivalbar”, la folignate Paola Majuri, “Paoletta” si prepara a macinare nuovi successi con “Lasciami qui”. Un nuovo brano, uscito lo scorso 6 dicembre e con il video online dal 20, realizzato dai ragazzi di “Pomodoro Produzioni” (altri folignati in prima linea) e prodotto da Laterra, l’etichetta di Dj Ralf, che di Paoletta è un ‘padre professionale’.

Vita di locali

“Sono sonorità più house, in linea con il mio percorso professionale – racconta Paola – e può apparire una canzone felice, ma in realtà non lo è. Racconta di quelle classiche situazioni in discoteca, in cui ti ritrovi in mezzo a tanta gente, conosci una persona con cui passi tutta la serata che sembra una grandissima conquista ma che poi, alla luce del giorno, non ti piace proprio più”.

“Una classica situazione di chi va nei locali. E sottolinea anche la nuova tendenza alla solitudine”. Nel video infatti Paola balla da sola, in mezzo alla folla. “Atmosfere dark insomma, da pezzo da fine serata”.

Svolta intimista

“Lasciami qui” è una creazione di cui Paola va molto soddisfatta. “Festivalbar è un capolavoro estivo che mi ha dato grandi soddisfazioni grazie anche alla collaborazione con i Luci da Labbra. “Lasciami qui invece” è molto più invernale ed intimista ed essendo totalmente prodotta da me, ovviamente mi appartiene sia nel mood che nelle sonorità a livello profondo!“.

In tour

E dopo i primi bagni di folla, con la realizzazione di 300 vinili per la presentazione del libro, già quasi conclusi, Paola si prepara a partire per il tour.

Tour in vari club a Roma, Riccione, Basilicata e Puglia. “E’ una figata e sono contentissima. E’ un percorso diverso da Festivalbar, che era apprezzata dal nazionalpopolare. Questo brano è più underground, più di nicchia ma sono contenta perché è stata capita”.