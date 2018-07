Foligno, operai scivolano dal tetto dove stanno lavorando | Ricoverati per traumi

Fortunatamente non sono in pericolo di vita i due operai che questa mattina, per cause in corso di accertamento, sono scivolati dal tetto di un immobile dove stavano lavorando, finendo rovinosamente a terra. L’incidente si è verificato una zona del territorio folignate.

A finire al Pronto Soccorso del San Giovanni Battista di Foligno sono due lavoratori, uno di Cannara di 45 anni e l’altro di 32 originario di Trevi, trasportati d’urgenza da un mezzo del 118.

Il quarantacinquenne ha riportato un trauma toracico di lieve entità. Il trevano un trauma alla gamba. Oltre ai medici sono intervenuti anche gli addetti della Sicurezza sul Lavoro della Usl Umbria 2, per gli accertamenti del caso.

