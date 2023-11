Foligno, minacce con pistola per una lite sull'affitto - Tuttoggi.info

Dopo le minacce con la pistola, un 55enne ha minacciato anche gli agenti di Polizia di Foligno: doppia denuncia

Il personale della Polizia di Stato di Foligno ha denunciato un 55enne per il reato di minacce gravi e minacce a Pubblico Ufficiale. L’uomo, dopo una discussione con il locatario dell’abitazione in cui risiede, è andato in escandescenza, minacciando con una pistola il genero di quest’ultimo che era intervenuto per sedare la lite. La vittima, a quel punto, ha immediatamente richiesto l’intervento del personale della Polizia di Stato. Gli agenti, giunti sul posto, hanno sentito in merito all’accaduto il 55enne, il quale, dopo aver negato di detenere armi, ha minacciato i poliziotti.

Minacce con pistola, denunciato

Gli operatori, quindi, hanno effettuato una perquisizione dell’appartamento, rinvenendo, celata tra alcuni indumenti, una pistola a salve priva del tappo rosso. Accompagnato negli uffici del Commissariato, al termine delle attività di rito, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di minacce gravi e minacce a Pubblico Ufficiale; la pistola, invece, è stata sequestrata.