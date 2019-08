Foligno, M5s sollecita la diretta streaming dei consigli comunali

Il Movimento 5 stelle sollecita la trasmissione in diretta streaming delle sedute di consiglio comunale a Foligno. Lo fa con una mozione presentata al presidente del Consiglio Schiarea da parte dei consiglieri David Fantauzzi e Rosangela Marotta.

Di seguito il testo dell’atto.

I sottoscritti David Fantauzzi e Rosangela Marotta in qualità di Consiglieri Comunali del Gruppo “Movimento 5 Stelle Foligno”, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio Comunale di Foligno presentano la seguente mozione affinché sia inserita nell’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale.

PREMESSO:

· Che tra gli obiettivi prioritari della pubblica amministrazione vi è la partecipazione, la trasparenza e il miglioramento del rapporto tra i cittadini e l’amministrazione comunale;

· Che lo Statuto del Comune di Foligno considera obiettivo primario dell’azione del Comune la partecipazione democratica di tutti i cittadini all’attività politica e amministrativa e che è pertanto compito dell’Amministrazione valorizzare e promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica;

CONSIDERATO CHE:

– trasparenza, partecipazione e informazione sono principi cardine su cui si fonda la democrazia e che la diffusione del Consiglio Comunale via web consentirebbe facilmente ed a basso costo di migliorare la trasparenza e l’ informazione mettendo il cittadino in condizione di avere tutte le informazioni necessarie per poter agevolmente formare una propria corretta visione politica e stimolando l’effettiva attività partecipativa, di controllo e quindi in definitiva migliorerebbe il rapporto fra il cittadino e il Comune

– le sedute del consiglio comunale sono pubbliche e rappresentano la massima espressione del lavoro istituzionale dell’amministrazione comunale

– tutti i consiglieri eletti svolgono una funzione pubblica e che pertanto devono rispondere a tutti i cittadini del loro operato

ne consegue che i cittadini devono essere messi nelle condizioni migliori di poter venire a conoscenza dell’attività amministrativa esercitata dalle persone da loro elette.

DATO ATTO che già numerose amministrazioni locali hanno adottato la decisione di rendere pubblico il consiglio comunale ed attivato la diretta streaming (es. Trevi, PG), via internet, in modo che chiunque può assistere alle sedute del consiglio comunale e seguirne i lavori collegandosi al sito del comune;

VERIFICATO che la video pubblicazione dei lavori dei consigli comunali sul sito web del Comune se realizzata sfruttando tecnologie open source e le attuali infrastrutture del Comune, è praticamente a costo zero;

CONSIDERATO quindi che senza gravare sul bilancio comunale è possibile attivare un servizio che mira ad agevolare i cittadini che, per varie ragioni, non riescono a raggiungere la sede del palazzo comunale;

IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA

· ad effettuare le iniziative necessarie per l’impiego delle tecnologie informatiche per permettere la pubblica diffusione in diretta streaming delle riprese delle sedute consiliari sul sito web del Comune e attivare il servizio entro e non oltre il mese di Gennaio 2016.

· Ad inserire all’interno del sito del comune di Foligno alla sezione “Amministrazione trasparente” la registrazione in formato mp3 dei Consigli Comunali e delle Commissioni Consiliari, in modo permanente.

