Foligno – Kyiv, la Quintana 2022 va oltre la guerra

Ecco il palio realizzato dall'artista ucraino Mikola Matsenko

“Rosa rossa – Fiore dell’Amore“. E’ questo il titolo del Palio di Giostra della Sfida 2022, presentato domenica 29 maggio a Palazzo Trinci, dove si respira ormai aria di Quintana. A realizzarlo l’artista ucraino Mikola Matsenko, che ha parlato in un breve video registrato, ringraziando per il gesto di generosità folignate.

La spiegazione

Il titolo dell’opera è la citazione di una canzone pop ucraina degli anni 60’ composta sullo sfondo del disgelo politico e allentamento della censura che ha caratterizzato il periodo sovietico di Khrushchev, durante il quale in Ucraina sono nate una serie di canzoni liriche, che combinavano poesia, elementi del folklore popolare e influenze occidentali. A partire da questa suggestione verbale, l’opera di Matsenko si configura come una visualizzazione dei simboli chiavi dell’amore nella sua espressione più romantica: сi sono le frecce, la spada che trafigge la catena, e, la rosa rossa appunto, simbolo dell’amore che sconfigge qualsiasi cosa. Non senza una velata ironia, l’opera sembra attingere all’immaginario carnevalesco della Giostra, dove i concetti legati alla velleità, onore e coraggio, espresse anche nel quadro, sono dei veri e propri obblighi morali piuttosto che simboli obsoleti di un passato.