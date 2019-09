Foligno, il Comune cerca mezzi per sgombero neve

Il Comune di Foligno ha pubblicato un avviso per conoscere la disponibilità di coloro che, in possesso di idonee attrezzature, intendano operare in collaborazione con l’Ente allo sgombero della neve su strade di competenza comunale per la stagione invernale 2019-2020. La collaborazione sarà regolata dalle norme contenute nella richiesta di offerta e nello schema di contratto e disciplinare in visione all’ufficio strade dell’area lavori pubblici del Comune di Foligno o consultando il sito del Comune di Foligno all’indirizzo www.comune.foligno.pg.it.

Chiunque intenda prestare la propria collaborazione e sia in possesso di idonee attrezzature dovrà consegnare la propria offerta e dichiarazione di disponibilità entro il prossimo 4 ottobre direttamente all’area lavori pubblici, Piazza XX Settembre, 15 06034 Foligno – (prendendo preventivamente appuntamento telefonico al numero 0742/3471987-900) o inviarla tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.foligno@postacert.umbria.it utilizzando esclusivamente i modelli reperibili allo Sportello Unico Integrato, in piazza della Repubblica 10, nel sito del Comune di Foligno, all’ufficio strade.

