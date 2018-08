Foligno, giovanissimo e incensurato spacciava cocaina e mdma in centro

share

Forse pensava di passare inosservato grazie alla confusione dovuta alla musica e all’elevato numero di persone presenti al festival della birra a Foligno.

Il soggetto, un moldavo 18 enne, regolarmente presente sul territorio nazionale e incensurato, non aveva però considerato l’aumento dei controlli messi in atto dal Commissariato di Foligno, sopratutto per il contrasto allo spaccio di droga, in occasione della manifestazione.

Gli agenti si sono confusi nella folla e hanno attentamente osservato i movimenti del ragazzo, che aveva già destato la loro attenzione.

I Poliziotti, dopo aver assistito a una cessione di sostanza a pochi metri di distanza, hanno bloccato il 18enne trovato poi in possesso di 4 dosi di cocaina e di una dose di MDMA, oltre a 400 euro, ritenuti il provento dell’attività di spaccio.

Il ragazzo è stato così arrestato per il reato di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

