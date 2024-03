Foligno, con il "numero oro" vince 50mila euro al "10eLotto" - Tuttoggi.info

Il fortunato vincitore ha giocato giovedì 21 marzo in una ricevitoria di Foligno, vincendo appunto l'importante premio

Ha scelto di aggiungere il “numero oro” alla schedina del “10eLotto” che ha giocato ed ha vinto 50mila euro. Il fortunato vincitore ha giocato giovedì 21 marzo in una ricevitoria di Foligno, vincendo appunto l’importante premio.

Come riporta Agipronews, infatti, i 50mila euro sono stati vinti in seguito a un “9 Oro” in un’estrazione frequente. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 21,9 milioni di euro, per un totale di 909 milioni da inizio anno.