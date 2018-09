Foligno, avviso pubblico per assegnazione tombe gentilizie al cimitero di Fiamenga

Il Comune di Foligno ha pubblicato un avviso per l’assegnazione in concessione di 8 tombe gentilizie (con 10 loculi ciascuna) realizzate al cimitero di Fiamenga dall’Ente.

La giunta comunale ha approvato la “tariffa di concessione” della singola tomba pari a 35.980,00 euro. La concessione in uso delle tombe gentilizie avrà la durata di 99 anni dalla data di sottoscrizione della concessione.

Possono presentare domanda di assegnazione i cittadini maggiorenni che non siano titolari e/o beneficiari, a qualsiasi titolo, di concessione di area cimiteriale/tomba di qualsiasi genere in nessuno dei cimiteri del Comune di Foligno; stessa condizione deve risultare per gli altri componenti dello stesso nucleo familiare del richiedente come risultante all’anagrafe.

La residenza del richiedente nel Comune di Foligno sarà considerata titolo di priorità rispetto a soggetti residenti in altri Comuni. Gli interessati potranno presentare istanza di assegnazione delle tombe gentilizie entro i successivi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio del Comune di Foligno e sul sito internet (entro il 3 ottobre 2018).

I dettagli del bando sono presenti sul sito www.comune.foligno.pg.it.

