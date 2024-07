Foligno, aereo perde contatto radio: scatta lo scramble per due 2 Eurofighter dell'Aeronautica - Tuttoggi.info

Curiosità, segnalazioni sui social e naso all’insù per un caccia – poi risultati due Eurofighter – sui cieli di Foligno nella giornata del 22 luglio 2024.



Secondo le prime informazioni, a volare sui cieli della città della Quintana due Eurofighter dell’Aeronautica Militare del 4° Stormo di Grosseto, partiti proprio dalla Toscana per intercettare un velivolo che aveva interrotto le comunicazioni. Si è trattato di uno scramble, ossia un intervento su ordine di decollo immediato, per intercettare e verificare un velivolo civile che aveva perso il contatto radio con gli enti del traffico aereo.

Il velivolo, un aereo PA-22 USP da sei posti con tre persone a bordo, era decollato dall’Ungheria e diretto a Foligno; ma proprio sui cieli umbri aveva perso i contatti radio con gli enti deputati al controllo del traffico aereo, facendo così scattare la procedura di allarme e intercettazione. I due caccia intercettori hanno raggiunto rapidamente il velivolo per accertarsi che non ci fossero emergenze né minacce. Intorno alle 15 il lieto fine quando l’areo, scortato dai due Eurofighter, è atterrato a Foligno. (Foto in evidenza dall’Archivio dell’Aeronautica militare)