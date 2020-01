Foligno, 13 ovuli di eroina | Arrestato spacciatore - Tuttoggi

Personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Foligno, unitamente al personale in servizio di Volante, durante l’espletamento di specifici servizi diretti alla repressione dello spaccio, nella zona centrale di Foligno, ha proceduto all’arresto di un cittadino tunisino di 27 anni, senza fissa dimora ed in attesa di protezione internazionale. L’uomo è colto nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, trovato in possesso di 13 ovuli, per un peso lordo di oltre 5 grammi di eroina. Informata l’Autorità Giudiziaria, è stato disposto l’arresto presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.