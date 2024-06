Folignate in orbita nello spazio: “Era il sogno di una vita”

Il racconto al Tg1 dell'imprenditore che è stato ospite di una spedizione nello spazio. Biglietto da 450mila dollari.

L’imprenditore Giorgio Manenti ospite civile in una missione nello spazio. Una esperienza incredibile, la sua, costata il prezzo di un biglietto da 450mila dollari, che Manenti ha condiviso con poche altre persone. Un viaggio dello spazioplano di Virgin Galactive che di sicuro rimarrà nella sua mente. “Sono un italiano, nato a Foligno – ha detto Manenti, intervistato dal Tg1 – che si è potuto permettere il sogno di una vita”.

“Quando la navicella accelera in verticale – racconta Manenti – è come un pallone che ti spinge sul petto. Sensazione difficile da gestire. Cosa più bella è vedere l’orizzonte. Un blu forte, quasi come il mare dei Caraibi, con dietro un nero vasto. Poi la navicella si gira su se stessa e ti senti sommerso. Poi l’esperienza di fluttuare nella navicella è stata incredibile. Il mio più grande timore? Quello di svenire. Per fortuna è andata bene”.