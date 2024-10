Flaminia, i lavori della rotatoria mandano in tilt traffico e aziende | Video - Tuttoggi.info

Lo svincolo sud di Spoleto, lungo la Flaminia, rimarrà chiuso in ingresso a entrambi i sensi di marcia, sia per chi proviene da Terni, sia per chi arriva da nord (Foligno) per i lavori della nuova rotatoria, intervento che rischia di mandare in affanno, se non in tilt diverse attività.

La notizia sta facendo il giro della città mettendo in crisi le istituzioni interessate, Anas e Comune di Spoleto in primis, che hanno fornito una comunicazione non proprio chiara non solo per gli automobilisti ma anche per le aziende che si affacciano sull’incrocio della Flaminia interessata ai lavori della nuova rotatoria, che dureranno almeno fino alla fine del prossimo marzo 2025.

In realtà qualche sospetto che la statale non fosse chiusa in ingresso solo solo per chi proveniva da sud (Terni) era venuto a leggere attentamente le note stampa dei due enti. Ma le attività interessate dalle conseguenze dei lavori, a quanto sostengono i titolari, avevano avuto ampie rassicurazioni, specie dal municipio, che l’ingresso da nord (cioè da chi proviene da Foligno), sarebbe rimasto aperto. Invece ieri l’amara sorpresa.

Che colpisce in primis uno dei principali distributori di carburanti e bar della città, una farmacia, un hotel e il circolo tennis cui sono iscritti sportivi di fuori città, provenienti anche dalla Valnerina. Indubbio che le attività, cui non era stata fornita alcuna informazione sui disagi che dureranno per circa otto mesi, hanno già allertato i rispettivi legali di fiducia per un’azione risarcitoria.

Dunque, ricapitolando, chi proviene da sud (Terni) potrà deviare a destra per Monteluco o proseguire per Foligno senza poter entrare a Spoleto (se non dall’ingresso nord); chi arriva da nord (Foligno) una volta superata la galleria di Colle Sant’Elia potrà solo proseguire lungo la Flaminia in direzione Terni senza possibilità di imboccare lo svincolo per Spoleto sud. L’unica possibilità è arrivare allo svincolo per Pompagnano, tornare indietro e girare per Monteluco o tornare a Spoleto nord per raggiungere la zona di via San Carlo attraversando la città.

Intanto i primi disagi dovuti all’apertura del cantiere si sono trasformati in post di rabbia finiti puntualmente sui social, dove c’è chi assicura tempi di attesa anche di 20 minuti per attraversare la breve distanza tra Spoleto nord e Spoleto sud. Come conferma il video che Tuttoggi ha ricevuto circa la lunga coda di mezzi creatasi lunedì mattina lungo la Flaminia, già martoriata da altri lavori in corso di esecuzione tra Spoleto e Terni che stanno creando da mesi disagi agli automobilisti.

Non è al momento possibile quantificare quali disagi si creeranno anche lungo la circolazione cittadina, atteso che l’uscita da Spoleto sud varrà solo per chi è diretto verso Terni e Roma.