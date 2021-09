Flaminia chiusa tra Spoleto Nord e Sud. "Don Matteo rapito, Raoul Bova all'inseguimento" - Tuttoggi

Chiusa la Flaminia dalle 18 di sabato alle 5 di domenica per le riprese di Don Matteo 13: si registra una scena clou con Raoul Bova in motocicletta

Strada statale Flaminia chiusa tra gli svincoli Spoleto Nord e Spoleto Sud dalle ore 18 di sabato 25 settembre alle ore 5 di domenica 26.

Lo ha disposto un’ordinanza dell’Anas di cui si è avuto notizia soltanto dopo la chiusura della strada. Ma la chiusura non è stata improvvisa: è stata infatti richiesta dalla produzione di “Don Matteo 13” per riprese di scena.

Stando a quello che trapela, si registrerebbe una scena clou della fiction che vede il passaggio di testimone tra Terence Hill nei panni di Don Matteo e Raoul Bova in quelli di Don Massimo. Nel corso della fiction, infatti, il sacerdote detective in bicicletta verrebbe rapito in piazza Duomo. Al suo inseguimento, lungo la Flaminia, con una moto ci sarebbe il nuovo prete arrivato a Spoleto, Don Massimo, interpretato da Raoul Bova (dovrebbe essere però impiegata una controfigura). Proprio quest’ultimo attore ha iniziato le sue riprese nella città del Festival questa settimana. E sabato sera – secondo le indiscrezioni – si registra dunque una scena piena di suspence. Cosa succederà realmente lo si vedrà soltanto durante la messa in onda degli episodi di Don Matteo 13, in programma su Rai Uno presumibilmente da gennaio 2022.

Quello che è certo è che sulla Flaminia si registrano lunghe code sia in direzione Foligno che in direzione Terni, visto il tratto chiuso tra Spoleto Nord e Spoleto Sud. Ma il traffico è in tilt anche all’interno della città. Anche perché né dal Comune di Spoleto né dall’Anas è stata fornita alcuna notizia della chiusura.

Spulciando il sito internet dell’Anas, si trova comunque il riepilogo dell’ordinanza (quest’ultima invece non è disponibile):

“L’Ordinanza sarà applicata alla tratta SS 3 VIA FLAMINIA dal km 124+300 al km 126+500 su tutte le corsie, Tratta compresa tra gli svincoli Spoleto Nord e Spoleto Sud compresa Galleria d Spoleto attuando i seguenti provvedimenti:

chiusura al traffico

a partire dal 25/09/2021 dalle ore 18:00 fino al 26/09/2021 alle ore 05:00“.

(Ha collaborato Carlo Ceraso)