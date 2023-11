Il "finto carabiniere" colpisce ancora, anziana truffata da un minore - Tuttoggi.info

Si moltiplicano raggiri di questo tipo nel tifernate, il giovane dopo la "solita" telefonata sull'incidente (inventato) del figlio della donna è passato a casa di quest'ultima per farsi consegnare soldi e gioielli | Per lui è la seconda denuncia

Ancora una truffa del “finto carabiniere” a Città di Castello, dove ad essere denunciato stavolta è stato addirittura un minore. L’autore del raggiro sarebbe infatti un 17enne nato e residente nella provincia di Napoli, già presunto responsabile di un’analoga truffa avvenuta qualche settimana fa sempre nel tifernate.

Tutto è successo nella tarda mattinata di venerdì scorso (3 novembre) quando un’anziana residente a Città di Castello ha ricevuto la telefonata da parte di un sedicente carabiniere, che le avrebbe riferito di un incidente causato dal figlio e della necessità di sborsare un’importante somma di denaro – “per evitare gravi conseguenze” – che una persona sarebbe venuta a ritirare direttamente a casa sua di lì a poco.

Come annunciato, infatti, qualche minuto dopo, alla porta dell’anziana si è presentato il giovane, al quale la donna, agitata e preoccupata per il benessere del figlio, ha corrisposto senza esitare una rilevante somma di denaro e alcuni gioielli in oro.

La successiva denuncia presentata ai carabinieri tifernati ha permesso agli investigatori di attivare le indagini del caso e identificare tempestivamente il minore come presunto autore della truffa. L’anziana avrebbe riconosciuto il giovane anche in una foto mostratale dalle forze dell’ordine.