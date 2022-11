Finte suore occupano casa del parroco, 14 anni fa scatenarono il caos nel monastero di Gubbio - Tuttoggi

Il vescovo “Devono andarsene”

Sul caso sono arrivate anche le parole dure del Vescovo di Anagni-Alatri, mons. Vincenzo Loppa: “Mi sento in obbligo d’intervenire d’autorità, perché la casa parrocchiale, indebitamente occupata, ritorni in possesso della comunità cristiana di Trevi e venga utilizzata dal parroco. Se ciò risulterà di qualche difficoltà che possa giovarsi anche delle forze dell’ordine, prima di dover ricorrere alle autorità giudiziarie”. E a quanto pare, vista la resistenza a restituire quella casa, la vicenda finirà proprio in tribunale nelle prossime settimane.

La vicenda di Gubbio nel 2008

Le due finte suore, come detto, nel 2008 furono “protagoniste” anche a Gubbio, dove entrarono da novizie, con l’intenzione di prendere i voti, al monastero “Buon Gesù” delle Clarisse Cappuccine Sacramentarie. Le due, però, a causa dei loro comportamenti non proprio consoni furono addirittura giudicate dalla Curia come “non adeguate alla vita di clausura”, “non idonee” a intraprendere questa strada e persino considerate “pericolose per la vita religiosa” dal commissario pontificio. Fatto sta che, con la recente ribalta mediatica, si è anche appurato come entrambe non appartengano a nessun Ordine religioso (da qui l’appellativo “finte suore”) anche se da sempre indossano l’abito con il velo.

Il caos nel Monastero, la denuncia della badessa

A conferma degli atteggiamenti inadatti tenuti a Gubbio c’è la denuncia presentata dalla badessa e da altre due consorelle (oggi archiviata), dove si legge che Maria e Alicia avrebbero instaurato un clima di terrore all’interno del convento. Si parla addirittura di richieste di massaggi rivolte alle consorelle dopo presunti tormenti causati dal demonio, minacce di morte e addirittura un tentativo di incendio per rendere più “realistica” la persecuzione del maligno.

La fuga delle finte suore e la controdenuncia

Dopo la “fuga” dal convento eugubino nel 2009 le due finte suore avevano denunciato a sua volta le ex “colleghe” eugubine, per il “clima persecutorio” di quest’ultime nei loro confronti, per accusarle di un presunto furto di gioielli (appartenuti alla colombiana) per un valore di 1 milione di euro e di incontri clandestini all’interno del Monastero. Tutte accuse che, alla fine, risultarono infondate e, pochi anni dopo, archiviate.