Finisce contro il pilone del sottopasso, giovane trasportato in ospedale

Auto finisce contro il pilone centrale del sottopasso di Madonna di Lugo, sul posto vigili del fuoco, 118 e forze dell'ordine

Incidente stradale mercoledì mattina dopo le 8,30 a Spoleto, nel sottopasso in località Tre Madonne tra via Flaminia e Madonna di Lugo. Il conducente di un’auto che percorreva la strada in direzione di San Giacomo, infatti, ne ha perso il controllo, finendo contro il pilone centrale del ponte ferroviario. Il veicolo – una Citroen Picasso – ha sbattuto con violenza prima la parte anteriore per essere poi “rimbalzato” dall’altro lato, con gravi danni anche nella parte posteriore.

Il conducente del mezzo, un giovane, ha riportato vari traumi ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti; era comunque cosciente all’arrivo dei soccorritori. Sul posto i vigili del fuoco dal limitrofo distaccamento, il personale del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi. La viabilità nella zona del sottopasso ha subito rallentamenti fino alla rimozione del mezzo incidentato, intorno alle 9,30.

(foto di repertorio)