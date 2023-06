Fine settimana pieno di eventi ad Assisi tra Palio del Cupolone e balestre - Tuttoggi.info

Un fine settimana pieno di eventi in tutta Assisi quello appena passato, con il gran finale del Palio del Cupolone e Balestrando per Francesco e Ubaldo.



QUI ASSISI CENTRO – Domenica pomeriggio nella piazza inferiore San Francesco si è rinnovato l’appuntamento con Balestrando per Francesco e Ubaldo, la sfida amichevole tra i balestrieri di Gubbio (che hanno vinto per la seconda volta su due sfide) e Assisi. Grande la soddisfazione dei presidenti Francesco Ciambrusco per Assisi e Marcello Cerbella per Gubbio: “Una piazza prestigiosa concessa straordinariamente per il tiro della balestra antica, cornice di uno spettacolo apprezzato da cittadini e tanti ospiti, in un clima di sola festa per tutti. La nostra amicizia darà buoni frutti”. Presentata per l’occasione la rara, elaboratissima balestra, creata dall’angelano Oliviero Brufani, che ha inciso nel legno tanti piccoli quadri, miniature insomma, della vita e dei segni di san Francesco. Un capolavoro, una balestra così non c’è.

QUI SANTA MARIA DEGLI ANGELI – Il rione Ponte Rosso vince il Palio del Cupolone 2023, con un “cappotto” totale visto che i rossi sono primi in tutto: Palio dei Muje, i giochi dei piccoli, ma anche sfilate, scene, giochi e gioco della fabbrica. Il verdetto è arrivato intorno a mezzanotte e mezzo di sabato, dopo l’ultimo giorno, quello della Fabbrica: terzo classificato il Rione Fornaci, secondo classificato il Rione Del Campo e primo classificato e vincitore, appunto il Rione Ponte Rosso. Per dieci giorni la piazza angelana si è animata grazie alla festa: apertura venerdì 16 con Il Palio all’opera – arie e sinfonie di Giuseppe Verdi. A seguire, i Giochi dei Muje, con i ragazzi dei tre Rioni che si sono sfidati nel tiro con la cerbottana; ruzzola e birilli; passa il mattone; corsa con i carretti. Domenica 18 le sfilate in costume, a seguire dal 19 al 21 le scene rispettivamente del Rione Fornaci, Rione Ponte Rosso e Rione del Campo. Giovedì “Balliamo assieme sotto le stelle”, mentre venerdì 23 giugno è stata la volta della disfida dei giochi degli adulti con i tre Rioni che si sono sfidati nella corsa delle botti; tiro con la fionda; tiro alla fune a tre; corsa con il carro.