Balestrando per Francesco e Ubaldo, si rinnova la sfida amichevole tra Assisi e Gubbio - Tuttoggi.info

Appuntamento il 25 giugno in piazza san Francesco, ci sarà anche una sorpresa

Si tornerà a balestrare per Francesco e Ubaldo domenica prossima 25 giugno ad Assisi, nel corso di un evento giunto alla seconda edizione:“Balestrando per Francesco e Ubaldo”. L’appuntamento si fregia di diventare così annuale per essere ascritto nella storia delle due Compagnie di Balestrieri, quella di Assisi e la Società Balestrieri Città di Gubbio, entrambe rilevanti nel panorama della balestra antica regionale e nazionale.

Dopo il raduno del mattino in piazza san Francesco e la successiva conviviale alle 12,30 insieme alle autorità nella sala delle Volte, alle 14,30 il corteo storico muoverà da piazza del Comune a quella di san Francesco, dove avrà luogo la disfida dei balestrieri con successiva premiazione. Prima della premiazione sarà presentata una elaboratissima balestra che, nel suo legno, porta scolpita la poesia del Cantico delle Creature, dieci francobolli nei quali squarci di città si alternano a piccoli quadri della vita di san Francesco. Una rarità in assoluto.

“L’opera – spiega il presidente della compagnia Balestrieri, Francesco Ciambrusco- è il frutto delle sapienti mani di un artigiano nostro concittadino, una realizzazione fatta di tanta pazienza e altrettanta arte, sempre nel nome dell’amore per la propria terra e per i suoi Santi. Grazie alla famiglia conventuale francescana tutta e, in particolare, al Custode del Sacro Convento, padre Marco Moroni, per aver concesso una cornice destinata ad essere fissata nella storia di entrambe le Compagnie”