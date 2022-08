Finanziere di Perugia si uccide in caserma in Toscana, in una lettera le critiche al Corpo

Finanziere perugino si spara con la pistola d'ordinanza in caserma alla fine del turno, dure accuse alla Guardia di finanza

Era originario di Perugia il finanziere che domenica mattina, alla fine di un turno di lavoro, si è ucciso in caserma, in Toscana, diffondendo prima una dura lettera in cui criticava il suo Corpo di appartenenza.

Il maresciallo della Guardia di finanza, cinquantenne, si è sparato con la pistola d’ordinanza all’interno della caserma di Pistoia. Prima di farlo, ha diramato una lettera in cui contestava i suoi superiori, i turni massacranti di lavoro, le situazioni di presunto mobbing come il trasferimento in un’altra città con l’assegnazione ad altre mansioni dopo 25 anni di servizio.