Arriva il finanziamento europeo e il centro di Nocera Umbra cambia volto

Novità per la città delle acque sul fronte dell’arredo urbano di Nocera Umbra. Con un finanziamento PAL 2014/2020 Nocera presto avrà nuove panchine, cestini raccoglitori nella piazza e nel centro storico, nonché il posizionamento di dissuasori mobili, di fioriere ornamentali, il rifacimento della segnaletica, un totem digitale informativo e due portabicicletta.

Nuovo asfalto a Nocera

I lavori sono ripartiti dopo l’emergenza Covid. Verrà eseguito il rifacimento del manto stradale tramite lavori di preparazione del fondo e posizionamento di nuova asfaltatura che verranno eseguiti nelle giornate di giovedì e venerdì prossimi per poi essere completati nei giorni di lunedì e martedì. Con l’esecuzione dei lavori, verrà comunque garantita, seppur limitata, la circolazione al fine di creare meno disagi possibili alla cittadinanza.

Il sindaco di Nocera Umbra: “Grande risultato”

“Esprimo grande soddisfazione perché grazie al lavoro di questi anni ancora una volta riusciamo ad accedere ad un importante finanziamento che ci consente di realizzare lavori molto attesi – spiega il sindaco Giovanni Bontempi – La riqualificazione urbana della piazza e del centro storico, daranno un nuovo volto al nostro capoluogo. Abbiamo raggiunto un obiettivo fondamentale per una maggiore vivibilità del centro, ed una adeguata accoglienza per i turisti che ci vengono a trovare. Questi lavori, unitamente alla realizzazione in corso del Giardino dei Colori Aromatici nell’area del Parco Comunale, ed alla prossima partenza dei lavori di riqualificazione dell’area di San Felicissimo che prevedono la realizzazione del Punto di approdo con Scala Mobile, si andrà definitivamente a migliorare la fruibilità del nostro bellissimo Centro Storico“.