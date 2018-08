Finanziamenti ai gruppi consiliari, ecco i ‘costi della politica’ al Comune di Foligno

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Basta soldi ai partiti, abolizione del finanziamento pubblico, tagli ai costi della politica, dimezzamento dei contributi: parole e slogan si sprecano, ma in fin dei conti – nel vero senso del termine – la realtà è ben altra.

Per fare politica ci voglio risorse, tanto a Bruxelles quanto a Roma, tanto a Perugia quanto a Foligno e non solo non ci sono differenze geopolitiche ma neanche di partito. Quando c’è da assegnarsi delle risorse, l’assegnazione è bipartisan e senza troppe opposizioni.

E così, spulciando l’Albo Pretorio del Comune di Foligno ecco spuntare una delibera per la ‘ripartizione dei fondi per il finanziamento delle spese riconducibili allo svolgimento delle attività istituzionali dei Gruppi Consiliari per l’anno 2018′.

Il che, tradotto dal burocratese, sta a significare che i capigruppo consiliari, attingendo dal Bilancio di Previsione 2018 stanziano alcune risorse per il lavoro dei propri gruppi. A dirla tutta, si tratta anche di una cifra modesta, quasi simbolica, per un totale di circa 1500 euro, per l’esattezza 1.499,18 euro.

Al Partito Democratico vanno quindi 331 euro e 69 centesimi; segue il Gruppo Misto con 193 euro e 16 centesimi; e al terzo posto troviamo Forza Italia e Movimento Cinque Stelle con 133 euro e 38 centesimi ciascuno. Al gruppo Sinistra per Foligno spettano invece 103,49 euro.

Tutti gli altri dovranno accontentarsi di 100,76 euro: Obiettivo Comune, Amoni Sindaco, Foligno Soprattutto, Riformisti per Foligno PSI, Movimento per Foligno ed Impegno Civile.

Questo per quanto riguarda il capitolo ‘beni di consumo‘ ma poi ci sono altre risorse da impegnare per ‘prestazioni di servizi – autonomia Consiglio Comunale’. In questo caso le risorse sono ben più consistenti e sfiorano le tremila euro, esattamente 2.999,79 euro.

Le varie fette della torta sono ripartite, tra i gruppi consiliari, anche in questo caso, tenendo conto del numero e della composizione degli stessi nei diversi periodi dell’anno.

Lo stanziamento più sostanzioso spetta sempre al Partito Democratico, al quale vanno 331,69 euro; quindi il Gruppo Misto con 193,16 euro ed i gruppi di Forza Italia e Movimento Cinque Stelle con 133,38 euro. Per Sinistra Italiana ci sono invece 103,49 euro.

Tutti gli altri, come nel caso precedente, avranno la stessa cifra, ovvero 100 euro e 78 centesimi.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa