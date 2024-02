Finanza Spoleto, "nessun declassamento". Organico potenziato - Tuttoggi.info

"Il Reparto è stato oggetto, di recente, di un significativo potenziamento di organico"

Nessun declassamento della Compagnia della Guardia di finanza di Spoleto in Tenenza. Lo rende noto il Comando provinciale delle fiamme gialle di Perugia, dopo che la denominazione di “Tenenza” era apparsa in alcuni documenti pubblici ufficiali, quelli cioè propedeutici alla realizzazione della nuova caserma, nella zona alle spalle dell’ospedale San Mattteo degli Infermi.

La denominazione di Tenenza della Finanza di Spoleto era infatti apparsa nella concessione, da parte dell’Usl Umbria 2, della servitù di passaggio per accedere al terreno in cui sorgerà la nuova sede delle fiamme gialle, tra piazza Perilli e via Valadier. Richiamando la relativa richiesta dell’Agenzia del Demanio al Comune di Spoleto. Dunque, come ipotizzato, si è trattato di un semplice errore materiale, che aveva però creato allarme, tanto che la consigliera comunale Maria Elena Bececco (Spoleto Futura) ha presentato in merito un’interpellanza al sindaco.

A tranquillizzare gli animi, come detto, ci ha pensato il Comando provinciale della Finanza, che anzi ha sottolineato come l’organico spoletino sia stato potenziato. “A seguito di notizie apparse su alcune testate giornalistiche in ambito locale, circa l’asserito declassamento della Compagnia della Guardia di finanza di Spoleto a rango di Tenenza, – si legge nella nota – corre l’obbligo di precisare che detta circostanza è destituita di ogni fondamento. Al contrario, il Reparto è stato oggetto, di recente, di un significativo potenziamento di organico disposto dal Comando generale del corpo e sono attualmente in corso gli adempimenti necessari alla costruzione di una nuova caserma, di maggiori dimensioni, più efficiente, moderna e sostenibile”.