Fils, il Pd: "Nessuno si nasconde. Voi deviate l'attenzione dall'immobilismo"

Botta e risposta tra la Lega e il Pd dopo la commissione di giovedì

Fuoco incrociato tra Lega e Partito democratico sul caso della Fils. Dopo il gruppo consiliare della Lega, che ha accusato il centrosinistra per le assenze sull’ultima commissione, arriva la replica del Pd.

“Nessuno è stato licenziato”

“Nella commissione Controllo e Garanzia che si è svolta ieri, 25 marzo, sul tema FILS, erano presenti i consiglieri Minelli e Gammarota. Non è vero quindi che il centrosinistra era assente o che si nasconde, tra l’altro l’ex presidente della FILS, Stefano Mattioli, ha spiegato tutto il percorso della società partecipata e ha chiarito per l’ennesima volta che gli ex dipendenti FILS o hanno accettato di essere ricollocati o hanno rifiutato per scelta propria la ricollocazione. Nessuno è stato licenziato se non per sua decisione“.

“Si gioca sull’equivoco”

Il Pd parla di “menzogne” e di “tentativo di giocare sull’equivoco. La vicenda FILS è stata trasparente, se n’è parlato in tante commissioni e consigli comunali. Nulla da nascondere. Se l’ex assessore al bilancio non è potuto essere presente, ciò non significa che ci si nasconde. Non si può gettare fango senza nemmeno avere le conoscenze e le informazioni adeguate. Si torna a parlare per l’ennesima volta di FILS, forse perché è preferibile sviare l’attenzione da scelte amministrative discutibili e infelici, o, peggio ancora, dalle non scelte e dall’immobilismo“.