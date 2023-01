Filippo Bernardini, il 'ladro di libri' pronto a dichiararsi colpevole - Tuttoggi

Un anno dopo l'arresto restano ancora sconosciute le motivazioni delle sue azioni: la vicenda sta però per 'chiudersi'

Si appresta a chiudersi la vicenda di Filippo Bernardini, l’umbro “ladro di libri” che secondo il Ny Times è pronto a dichiararsi colpevole di frode telematica e furto d’identità davanti a un magistrato del tribunale di Manhattan.

La storia del 29enne originario di Amelia ha conquistato il mondo per la sua apparente assenza di motivazioni economiche: forse allo scopo di ottenere un lavoro migliore, questa l’ipotesi, dal 2016, Filippo Bernardini avrebbe messo in atto sempre lo stesso schema. Per arrivare ad avere manoscritti in anteprima si fingeva professionista di varie case editrici per farsi consegnare da scrittori di fama mondiale (Elena Ferrante, Dan Brown, Margaret Atwood, Ethan Hawke e Sally Rooney tra le vittime) i propri lavori tramite mail. Gli inquirenti hanno verificato che Bernardini avrebbe aperto più di 160 domini-mail per mettere a segno i suoi colpi.