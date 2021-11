Fiere San Florido e Retrò, rivoluzione traffico e sosta | Centro storico off-limits per le auto - Tuttoggi

Tutte le modifiche nel centro storico e attorno alla cinta muraria da venerdi 19 a domenica 21 novembre

E’ partito il conto alla rovescia verso il weekend che porterà alle Fiere di San Florido le quali, domenica 21 novembre, “convivranno” anche insieme a Retrò.

I due eventi comporteranno notevoli modifiche a traffico e sosta nel centro storico, che sarà off-limits da venerdi 19 a domenica 21 novembre, e attorno alla cinta muraria, dove saranno allestiti molti banchi.

Fiere, centro storico off-limits per le auto

Secondo l’ordinanza n° 206 (pubblicata sull’albo pretorio on line) del dirigente comandante della Polizia Municipale Joselito Orlando, dalle ore 6 del 19 novembre alle ore 24 del 21 novembre e comunque fino al termine delle operazioni di pulizia e ripristino dei luoghi, sono interdette, circolazione, sosta e fermata veicolare, compresi autorizzati (eccetto veicoli di operatori commerciali diretti ai posti loro assegnati) nelle seguenti strade “centrali”: Piazza Matteotti, Largo Gildoni, Piazza Fanti, Corso Cavour, Piazza Gabriotti, Viale N. Sauro (nel tratto compreso tra Via Sant’Andrea e incrocio con Via XI Settembre), Viale Europa (tratto compreso tra intersezione con Viale N. Sauro e ingresso all’area servizio IP), Via M. Angeloni (tratto compreso tra P.zza Matteotti e P.zza Magherini Graziani), Via XI Settembre (tratto compreso tra incrocio con A. Diaz e Via M. Angeloni), Via della Barca (tratto compreso tra ingresso al parcheggio e Viale Europa).

Senso unico in Via N. Sauro

E’ inoltre previsto il doppio senso di circolazione su tutta Via della Pendinella. Dalle ore 6 del 19 novembre alle ore 24 del 21 novembre viene istituito il senso unico in Via N. Sauro nel tratto compreso tra l’intersezione con Via S. Andrea e l’area di servizio Q8 in direzione del parcheggio Ferri.

Via XI Settembre

Dalle ore 14 del 18 novembre alle ore 12 del 22 novembre è istituito divieto di circolazione e sosta su Via XI Settembre per consentire l’esecuzione del piano di sicurezza fiere, che comporta la rimozione di alcune fioriere, con dissuasori stradali in cemento che dovranno essere posti a chiusura delle traverse di Via XI Settembre e Via Angeloni.

Divieti di sosta

Dalle ore 6 del 19 novembre alle ore 24 del 21 novembre è istituito divieto di sosta sul Parcheggio di Via N. Sauro (lato giardino Santa Veronica) e, nelle stesse date e orari, sul parcheggio dello stadio comunale, nell’area dall’ingresso principale all’antistadio.

Divieti di fermata

E’ disposto divieto di fermata nel tratto di Via XI Settembre compreso fra Via N. Sauro e Via Dei Conti; in Via Diaz, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via A. Zampini-Via XI Settembre e l’intersezione con Via Moncenisio-Via Buozzi, senso unico di marcia in direzione del predetto incrocio con sosta consentita sul lato sinistro ai soli residenti e portatori di Handicap.

Altri divieti di sosta e fermata

E’ istituito divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sul lato sinistro di Via Bartali. E’ istituito divieto di transito, eccetto residenti e autorizzati, nell’area della fiera in Via A. Zampini, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via della Barca e l’intersezione con Via Sauro-Via Diaz.

Divieto di sosta e fermata anche ambo i lati di Via N. Sauro nel tratto compreso tra Via Marchesani (discesa del Monni) e Via S. Andrea. Dalle ore 6 del 15 novembre alle ore 20 del 23 novembre è istituito divieto di sosta sul parcheggio di Via della Barca.

Residenti

I residenti nel complesso edilizio di Via N. Sauro, area ex-Bacchi, potranno raggiungere le proprie abitazioni provenendo da Via A. Zampini ed uscire da Via Diaz usando sempre la massima cautela.

Per i residenti in Via delle Giulianelle, Via Campo dei Fiori e strade limitrofe l’accesso avverrà da Via S. Bartolomeo ed il passaggio prospiciente l’edificio che ospita il Liceo Classico, mentre il deflusso potrà avvenire per le stesse Vie e per Via Dei Conti con direzione Via Diaz. E’ ammesso il transito ai soli autorizzati e mezzi in urgenza ed emergenza in Via dei Lanari, Via Albizzini, Via del Popolo, Via Plinio il Giovane, Via Marchesani; a tale scopo le occupazioni degli operatori commerciali dovranno consentire in ogni caso lo spazio necessario al loro transito, secondo le dimensioni previste dal Codice della Strada e suo regolamento.

Cosa cambia con Retrò

Nella sola giornata di domenica 21 novembre, invece, in occasione di Retrò, dalle ore 6 alle ore 20, ci sarà l’istituzione provvisoria della seguente disciplina di traffico: divieto di transito e sosta (eccetto mezzi di Soccorso e mezzi di Polizia) su Piazza Garibaldi e in Via Gramsci (nel tratto compreso tra l’intersezione con Via S. Antonio e Piazza Garibaldi).

La viabilità alternativa per residenti ed autorizzati sarà così disciplinata: da Viale Vittorio Veneto si potrà solo passare per Via Gramsci e successivamente, nell’ordine, in Via S. Antonio, Via Mazzini, Piazza Garibaldi, Via degli Albizzini o Via San Bartolomeo.