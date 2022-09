Fiera di Santo Manno, torna l’appuntamento con la tradizione

Spazio anche per l'esposizione di macchine agricole

Torna il tradizionale appuntamento con la Fiera di Santo Manno. Mercoledì 14 e giovedì 15 settembre, nella zona dello stadio Santo Pietro, più di 150 espositori aspettano folignati e visitatori per un evento che segna anche un progressivo ritorno alla normalità dopo la pandemia.

Cosa trovare alla Fiera di Santo Manno

Parteciperanno operatori con prodotti di vario genere, dalle tipicità locali ai casalinghi, dai giocattoli agli articoli alimentari. Ci saranno poi gli spazi dedicati all’esposizione di macchine agricole e ai prodotti per il giardinaggio. L’appuntamento è stato promosso in questi giorni con una campagna di affissioni in tutta la regione e una altrettanto puntuale campagna di sponsorizzazioni social.