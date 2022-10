"Fiera delle Mille cose", torna in piazza Matteotti il tradizionale evento

"Un ringraziamento al Presidente Simone Mattioli e all'ufficio commercio per il lavoro svolto in questi mesi e che ha permesso di ripartire e contestualmente di rinnovare un appuntamento tanto atteso dai cittadini e dagli stessi operatori"

Dopo lo stop dovuto al covid ritorna il tradizionale appuntamento con la “Fiera delle Mille cose“,

iniziativa promossa dal Comune di Foligno in collaborazione con la Confesercenti Foligno.

L’appuntamento mensile

Tra le novità vi è la nuova location, a fare da cornice alla fiera, da oggi e a seguire per ogni sabato del mese sarà la terrazza superiore di Piazza Matteotti, una scelta dettata dalla volontà di riqualificare e far vivere uno degli scorci più caratteristici della nostra città ad un maggior numero di persone anche, come in questo caso, attraverso l’organizzazione di eventi e manifestazioni fieristiche.