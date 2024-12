Fidapa Foligno con il Cappellaio Matto nel reparto pediatrico del San Giovanni Battista - Tuttoggi.info

Portare a Natale una mattina di gioia, sorrisi e magia ai bambini ricoverati nel reparto Pediatria dell’Ospedale San Giovanni Battista di Foligno. L’iniziativa, targata FIDAPA sezione di Foligno (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari), nasce dal desiderio di far vivere l’allegria e l’atmosfera natalizia ai piccoli pazienti del nosocomio folignate, destinatari sabato 21 dicembre, dalle ore 10, di un evento speciale: l’arrivo in corsia del Cappellaio Matto per qualche ora di meraviglie e divertimento.

L’evento, parte dei progetti di solidarietà e sostegno di FIDAPA, nasce dal desiderio di condividere momenti di gioco e spensieratezza con chi sta affrontando un momento difficile come la malattia.

Grande protagonista il Cappellaio Matto, figura ben nota ai bambini, che con il suo spirito giocoso e surreale intratterrà bambini e famiglie regalando loro una parentesi di allegria ed evasione.

Lo spettacolo sarà anche l’occasione per donare al reparto “i disegni di Gigino” nota figura folignate che per anni ha regalato felicità con i suoi disegni e la sua presenza ai piccoli pazienti dell’ospedale cittadino.

Non solo. Con un altro piccolo gesto di solidarietà FIDAPA fornirà nidi per incubatrici, uno sterilizzatore a vapore, tiralatte e scaldabiberon utili a supportare il reparto pediatrico.

“Siamo davvero grati all’ all’Ospedale San Giovanni Battista per aver accolto l’iniziativa e collaborato alla realizzazione dell’evento – dichiara Roberta Vannoni presidente FIDAPA Foligno -. E un sentito ringraziamento lo dobbiamo anche a tutti coloro che hanno contribuito a far sì che questo momento speciale potesse arrivare in corsia, portando ai piccoli pazienti un giorno di svago all’insegna della magia del Natale”.