Fiamma olimpica a Spoleto, Granatieri in concerto e modifiche alla viabilità: il programma - Tuttoggi.info

Attesa per l’arrivo della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 a Spoleto, tappa di un itinerario che da due giorni e fino al 6 febbraio 2026 attraverserà l’Italia. La Città del Festival dei Due Mondi è infatti tra gli oltre 300 comuni che accoglieranno la Fiamma lungo i suoi 12.000 km di viaggio. Il passaggio è previsto martedì 9 dicembre, dalle ore 11.30 alle 12.30.

Il percorso, che partirà da viale Guglielmo Marconi all’altezza del parcheggio di via Giacomo Reggiani, interesserà viale Trento e Trieste, via Flaminia, piazza della Vittoria, piazza Garibaldi, via Anfiteatro, via Saccoccio Cecili, via Pierleone Leoni, piazza San Domenico, via Vaita Sant’Andrea, largo Beniamino Gigli, via Filitteria, via Walter Tobagi, piazza Mentana, corso Mazzini, piazza della Libertà e viale Giacomo Matteotti, dove è prevista la conclusione all’altezza della rotatoria.

A salutare i tedofori lungo il tracciato cittadino, accompagnati da un convoglio lungo quasi 200 metri che si muoverà a una velocità di circa 4 km/h, saranno gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse di Spoleto, più di 2.300 tra bambini e bambine, ragazzi e ragazze delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado coinvolte nell’iniziativa.

Le scuole coinvolte sono le primarie XX Settembre, Giuseppe Sordini, Le Corone T.P., Francesco Toscano, Villa Redenta e San Martino in Trignano, le secondarie di primo grado “Fernando Leonardi”, “Luigi Pianciani”, “Alessandro Manzoni” e la “Francesco Francolini” di Campello sul Clitunno e gli Istituti di Istruzione Superiore “Sansi Leonardi Volta”, “Spagna Campani” e ‘IPSEOASC Alberghiero “Giancarlo De Carolis”. Insieme alle scuole parteciperanno anche le associazioni MilleMani inSIemeVola Odv, l’AIDO, la FIDAPA sez. di Spoleto e gli atleti e le atlete del Team Spoleto Special Olympics. Sarà presente la Musica d’Ordinanza dei Granatieri di Sardegna che si esibiranno dalle ore 11.00 in piazza della Vittoria e, dopo il passaggio della Fiamma, si recheranno marciando ai giardini di largo Moneta (viale della stazione) dove si svolge il mercatino “Un Nat@le che sia Tale”.

Fiamma Olimpica a Spoleto, come cambia la viabilità

In occasione del passaggio della Fiamma Olimpica a Spoleto, saranno adottate modifiche alla viabilità per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento.

Divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito saranno istituiti dalle 8.00 alle 12.00 nell’area di parcheggio compresa tra via Fermi e via Reggiani, dalle 8.00 alle 15.00 il divieto di sosta con rimozione forzata riguarderà l’area di sosta di via Strada Romana e dalle 8.00 alle 13.00 via W. Tobagi e l’area di sosta per ciclomotori e motocicli all’inizio di corso G. Mazzini. Tale divieto dalle 10.00 alle 12.30 sarà istituito in piazza Garibaldi limitatamente agli stalli tra i civici 2 e 6, area antistante piazzale Don Puglisi e stalli carico/scarico, via dell’Anfiteatro, via Pierleone, via Vaita Sant’Andrea e piazza della Libertà.

A partire dalle ore 11.00, la circolazione veicolare sarà progressivamente sospesa per il tempo necessario al transito in sicurezza della Fiamma Olimpica e dei mezzi al seguito lungo viale Marconi (da via Manna a viale Trento e Trieste), viale Trento e Trieste (fino a largo M. Jones), via Flaminia, piazza della Vittoria, piazza Garibaldi, via dell’Anfiteatro, via Cecili, via Pierleone, piazza Collicola, via Vaita Sant’Andrea, largo Gigli, via Filitteria, via Tobagi, piazza Mentana, corso Mazzini, piazza della Libertà, viale Matteotti nel tratto compreso tra piazza della Libertà e l’intersezione con viale Martiri della Resistenza.

La circolazione dei mezzi del trasporto pubblico locale, durante gli orari di chiusura al transito di piazza Garibaldi sarà deviata su percorsi alternativi esterni al centro storico, individuati dal gestore.

Per la giornata del 9 dicembre, i titolari di abbonamento per le aree a pagamento interdette alla sosta dal presente provvedimento, potranno parcheggiare in tutte le aree a pagamento limitrofe, indipendentemente dai settori indicati negli abbonamenti. La Polizia Locale potrà adottare provvedimenti integrativi per agevolare e fluidificare il traffico in caso di necessità.

Le dichiarazioni

“L’arrivo della Fiamma Olimpica è un grande motivo d’orgoglio per Spoleto – ha dichiarato l’assessora Luigina Renzi – Grazie alla collaborazione con la Consulta Giovanile, le scuole e le associazioni del territorio, abbiamo costruito un’organizzazione partecipata che coinvolgerà tutta la città. Un sentito ringraziamento a studenti, insegnanti e volontari per il loro contributo”.

“Il passaggio della Fiamma Olimpica è un’occasione preziosa per valorizzare Spoleto e sentirci parte del cammino verso Milano Cortina 2026 – ha aggiunto l’assessore Federico Cesaretti – Le Olimpiadi portano valori di pace e solidarietà che vogliamo trasmettere ai più giovani. Il coinvolgimento di oltre 1.500 studenti e studentesse rende questo evento un importante momento di crescita e partecipazione per tutta la città”.

L’organizzazione, coordinata dal Comune di Spoleto, ha visto la collaborazione della Consulta Giovanile Comunale: ”Siamo felici di aver collaborato con l’Ufficio Sport per accompagnare il passaggio della Fiamma Olimpica nella nostra città – ha spiegato Francesco Giannoni, responsabile del Gruppo Sport della Consulta – Abbiamo coinvolto soprattutto i giovani, dalle scuole elementari alle superiori, per far arrivare loro i valori della Fiamma: la pace, la luce di speranza e l’unità, temi oggi più attuali che mai. Siamo orgogliosi di aver portato avanti questo progetto insieme alle scuole e ai commercianti del territorio che allestiranno le loro vetrine a tema”.