Fiaccolate a Chicago e in Umbria per Diego, sabato i funerali

Sabato i funerali del 41enne perugino ucciso in un rapina | Negli Usa e in Umbria le iniziative per ricordarlo

Con una fiaccolata, che inizierà dal The Cove di Chicago, il locale dove Diego Damis lavorava, gli amici e i colleghi, insieme ai familiari volati negli Stati Uniti, ricorderanno il perugino ucciso accoltellato a 41 anni, proprio mentre tornava a casa dal lavoro.

Il ritrovo è stato fissato per le 19.30 (ora di Chicago) al locale. Il corteo, con una candela in mano, raggiungerà il luogo dove Diego è stato ferito a morte, probabilmente dopo aver tentativo di resistere a un tentativo di rapina. Le indagini della polizia di Chicago proseguono, anche visionando le telecamere di sorveglianza della zona.

Anche in Umbria gli amici e chi ha avuto modo di apprezzare Diego farà celebrare una messa dai frati minori nel Convento della Spineta, un luogo che Diego aveva apprezzato. Per ricordare Diego saranno accese candele, in concomitanza con l’iniziativa negli Usa.

I funerali di Diego Damis saranno celebrati sabato. Contrariamente a quanto inizialmente deciso, la famiglia ha scelto di far tornare in Umbria le ceneri di Diego.