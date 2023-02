Fiaccolata in memoria di Davide Piampiano | La mamma: "Fabbri non dica che era come un padre per lui" - Tuttoggi

Una fiaccolata per non dimenticare Davide Piampiano, il giovane di 24 anni ucciso durante una battuta di caccia sul monte Subasio l’11 gennaio. Centinaia di persone hanno marciato domenica 19 febbraio sera da piazza San Rufino a piazza San Francesco accompagnate dagli striscioni “Un leone, un guerriero un amico… nel campo come nella vita. Ciao Dax8!” e “Ciao Dax, rimarrai sempre nel cuore” con delle foto giganti di Davide e anche dei cartelli per chiedere giustizia; sulla piazza della Basilica inferiore, decine di fiaccole hanno formato il soprannome del giovane, appunto Dax.

L’iniziativa è stata organizzata dai familiari di Davide PIampiano – con in testa la mamma Catia, il padre Antonello e la sorella Valeria, con la fidanzata del giovane, Michela e gli amici – per non far calare il silenzio sulla vicenda e sottolineare – al di là di ogni valutazione giuridica – il comportamento di Piero Fabbri. Il 56enne, inizialmente accusato di omicidio volontario con dolo eventuale, è stato scarcerato e ha visto il reato riqualificato da omicidio volontario a colposo.