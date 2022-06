Festival internazionale Green Music, i virtuosismi di Uto Ughi ad Orvieto

Organizzata dalla Mastrini Production & Communication srl e dall’Associazione d’Arte Musicale “I Mastri Musici”, con il sostegno dal Gal Valle Umbra e Sibillini e dal Gal Trasimeno Orvietano, la VI edizione di Green Music è stata presentata presso l’Oratorio del Crocifisso a Foligno. Tra gli oltre 60 appuntamenti in programma in cui si altereranno circa 130 artisti che arricchiranno l’offerta musicale e culturale dell’estate umbra, ad Orvieto il cartellone del Festival propone: l’esibizione della giovane soprano Milika Raicevic accompagnata al pianoforte dal Maestro Paolo Scibilia, giovedì 14 luglio alle ore 18:30 presso il Tempio Etrusco in uno spettacolo dedicato alla musica classica e popolare italiana e internazionale; l’attesissimo Maestro Uto Ughi in quartetto con Maryse Regard – secondo violino, Raffaele Mallozzi – viola, Luca Pincini – violoncello, che regalerà al pubblico i suoi virtuosismi attraverso una performance scenografica e suggestiva, impreziosita dalla meravigliosa facciata del Duomo, domenica 31 luglio alle ore 21:00; infine, l’esibizione del Trio D’Arna: Barbara Abati, Lucia Bellucci e Luca Ricci in un percorso musicale attraverso la canzone italiana del secolo scorso, Martedì 16 agosto alle 21 al Campo della Fiera.

Concerti anche in altri Comuni dell’Orvietano. A Ficulle concerto di pianoforte e clarinetto del Duo Mistral il 5 agosto alle 21 in piazza del Comune.

A Fabro tre le date del festival: l’8 agosto alle ore 18:30 al Castello di Carnaiola con il concerto di Alessia Mortaloni (pianoforte) e Giorgia Pesaresi (soprano) e al Castello di Fabro il 12 agosto (sempre alle 18:30) con l’esibizione al pianoforte a quattro mani di Chiara Nicora e Ferdinando Baroffio, infine, il 20 agosto (18:30) in località Poggiovalle, concerto del maestro Maurizio Mastrini con l’Orchestra Suonosfera.

L’appuntamento a Porano, sarà invece il 19 agosto (18:30) con il Trio In3cci, tromba, pianoforte e percussioni.

L’accesso agli eventi sarà garantito esclusivamente su prenotazione, di cui si occuperà direttamente l’organizzazione, fino al raggiungimento del numero massimo di spettatori consentiti. Prenotazione al numero 351.9344354 o all’indirizzo prenotazioni@mastrini.com