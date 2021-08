Festival delle Nazioni, modifiche a transito e sosta auto - Tuttoggi

Il comando della Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza che istituisce il divieto di transito e di sosta veicolari in alcune zone del centro storico

Per consentire lo svolgimento in sicurezza degli eventi in programma nell’ambito della 54^ edizione del Festival delle Nazioni di Città di Castello, che dal 20 agosto al 18 settembre renderà omaggio alla Norvegia, il comando della Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza che istituisce il divieto di transito e di sosta veicolari in alcune zone del centro storico.

Nel dettaglio, il provvedimento stabilisce che i mezzi a motore non potranno circolare e parcheggiare: