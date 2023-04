Festa di scienza e filosofia, la kermesse apre anche a Fabriano

Seconda giornata dell'evento, giunto alla 12esima edizione

Dopo il debutto folignate con don Luigi Ciotti e Romano Prodi, Festa di scienza e filosofia entra nel suo secondo giorno, aprendo le conferenze anche nelle Marche. Ad attendere le scuole e il grande pubblico di Foligno sabato 22 aprile saranno ben 52 conferenze. Nove, invece, gli incontri in cartellone nella città di Fabriano, per la seconda e ultima giornata di appuntamenti organizzati nell’ambito della sinergia avviata dal Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno in collaborazione con il Rotary Club di Fabriano e il Comune di Fabriano.

Il programma di Foligno

Come detto, 52 gli incontri che scandiranno la terza giornata di “Festa di Scienza e Filosofia” a Foligno, di cui 16 dedicati agli studenti durante la mattinata, e 36 per il pubblico, che si terranno quindi nel pomeriggio. Entrando nel dettaglio del programma messo a punto, anche nella giornata di sabato saranno numerosi i relatori pronti ad arrivare in città. Tra i tanti ospiti Ivano Dionigi, professore emerito di Lingua e letteratura latina all’Alma mater Studiorum di Bologna che, alle 15.30, nella Sala Rossa di Palazzo Trinci terrà una conferenza dal titolo “Quali parole per i nostri tempi”. Tra le donne, l’Auditorium Santa Caterina ospiterà, alle 15.30, la dirigente di ricerca affiliata Infn, Lucia Votano, in dialogo con la giornalista Silvia Rosa Brusin, già responsabile di Tgr Leonardo: insieme per discutere de “La sfida della fisica”. Ospite del teatro “San Carlo” (ore 15.30) sarà, invece, l’allenatore professionista e formatore aziendale, Davide Mazzanti, per un incontro dal titolo “L’arte di restare alunni”; mentre alla Scuola media “Carducci” (ore 15.30) la dirigente di ricerca all’Istituto Nazionale di Astrofisica, Patrizia Caraveo, interverrà su “L’astrofisica è una scienza resiliente e fantasiosa”. E ancora il virologo Massimo Galli, alle 16.45, all’Auditorium San Domenico parlerà di “La pandemia nella storia dell’umanità”; il fondatore e presidente dell’Istituto di Ricerche farmacologiche “Mario Negri”, Silvio Garattini, invece, sarà presente nella Sala Rossa di Palazzo Trinci con un incontro su “Il futuro della nostra salute”, sempre alle 16.45. Stessa ora anche per la conferenza “Vita da croniste” con le giornaliste Enrica Battifoglia e Silvia Rosa Brusin all’Auditorium Santa Caterina; e per l’incontro online con il genetista Edoardo Boncinelli dal titolo “Le parole dotte non possono sostituire le parole appropriate: cominciamo ad usare le parole con il loro nome”. Tra gli incontri in programma alle 18 quello con il presidente dell’Ingv, Carlo Doglioni, nella Sala Rossa di Palazzo Trinci dal titolo “Terra, terremoti, gradienti”; quello con il professore di Neuroscienze al Centro interdipartimentale mente-cervello di Trento, Giorgio Vallortigara, al Teatro “San Carlo”, dal titolo “Passeggiando tra i mondi percettivi degli altri animali”. Ultime due conferenze in programma per la giornata di sabato: “Dialogo tra pensanti” con il presidente della Pontificia Accademia di Teologia, monsignor Antonio Staglianò, e il matematico Piergiorgio Odifreddi, alle 18.30; e “La cifra culturale in geopolitica. Come storia e costume influenzano la traiettoria delle potenze” con Dario Fabbri, alle 21. Entrambi gli appuntamenti si terranno all’Auditorium San Domenico.

Il programma di Fabriano

Passando alle conferenze che si terranno a Fabriano, sono 9 – come detto – gli incontri in programma. Tra gli ospiti, il rettore dell’Università degli Studi di Camerino, Claudio Pettinari, che terrà una lezione su “Scienza e letteratura” nella sede della Fondazione Carifac Fabriano (ore 9.30); Silvia Sangiorgi, responsabile Esa delle operazioni Exomars, che interverrà online su “Il viaggio dell’Esa verso Marte cercando la risposta alla domanda: siamo soli nell’Universo?” al Complesso di San Benedetto di Fabriano (ore 10.30); e il matematico Piergiorgio Odifreddi che parlerà di “Pillole matematiche” al Palazzo del Podestà (ore 11). Tutti incontri dedicati alle scuole.

Experimenta

Parallelamente vanno avanti, a Foligno, i laboratori di “Experimenta” ospitati a Palazzo Candiotti. In programma: “Be a scientist: build a vaccine! (Sii uno scienziato: sviluppa un vaccino!) in collaborazione con l’Università di Edimburgo e AIRIcerca;“La scienza dell’olio e i segreti del panel test” con il Frantoio Clarici di Foligno;“Il giardino interiore” promosso dal Liceo “Frezzi-Beata Angela” di Foligno per coinvolgere studenti e famiglie in un’esperienza sensoriale che contempla l’utilizzo di tutti i sensi;“Biologia cellulare: dal modello all’esperienza immersa” in collaborazione con l’ITS Umbria Academy; “(Paleo)Climate changes & Energy transition: le rocce sedimentarie raccontano” con l’Università degli Studi di Perugia; il progetto europeo “Experimenta: a community-based approach to STEM education”, finanziato dal programma Erasmus+ e coordinato dal Laboratorio di Scienze Sperimentali in partenariato con l’Istituto Tecnico Economico “Grimaldi-Pacioli” di Catanzaro, l’Osnovna sola Dobrise Cesarina di Zagabria e la Mano Channel Asociacion para el desarrolo comunitario. In cartellone, poi, la tavola rotonda “L’apprendimento cooperativo e l’etica dell’intelligenza collettiva” che si terrà, alle 10, nella Sala Valentini dell’Hotel “Le Mura” in collaborazione con l’Università per Stranieri di Perugia. Tra gli eventi collaterali, a quelli partiti nella giornata di venerdì, si aggiungono “La Via Lauretana nei documenti d’Archivio” insieme all’Archivio di Stato di Perugia (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19) nella sede di Foligno e la visita“Innovatori dal 1874: alla scoperta del Frantoio Clarici” in via Garibaldi, 144 (dalle 16 alle 19).

Festa di Scienza e Filosofia è promossa e organizzata dal Laboratorio di Scienze Sperimentali ODV in collaborazione con l’associazione Oicos Riflessioni, il Rotary Club di Fabriano, il Comune di Foligno e il Comune di Fabriano; e con il sostegno della Regione Umbria, dell’Assemblea legislativa dell’Umbria e della Regione Marche.