Festa nella sua Città di Castello per Alessio Campriani | Foto e video - Tuttoggi.info

Numerose le persone intervenute presso la sede di éntheos per festeggiare l'impresa Atlantica in barca a vela di Alessio Campriani

Grande festa nella sua città di Castello per il velista Alessio Campriani. Sono state infatti numerose le persone intervenute venerdì 4 agosto, malgrado la pioggia, presso la sede di éntheos – Accademia Olistica e Creativa per festeggiare l’impresa Atlantica in barca a vela di Alessio Campriani.

Il centro éntheos ha voluto premiare Alessio Campriani e il suo Staff tecnico. Ricordiamo che Alessio ha effettuato la traversata dell’ Oceano Atlantico in solitaria, senza motore e senza assistenza con una barca autocostruita con i soci del Circolo Velico Centro Italia: la più piccola al mondo ad aver effettuato una impresa del genere. Oltre 7.000 km sulla “Rotta di Cristoforo Colombo” dal Portogallo ai Caraibi.

“Abbiamo fortemente voluto la presenza di Alessio – dice la Presidente Antonella Gherardini – Prem Siri Kaur – affinchè illustrasse oltre agli aspetti tecnici quelli di carattere psicologico legati alle lunghe solitudini, alla gestione del sonno, dell’ ansia e della paura durante i 42 giorni di navigazione da solo”.

“Un’esperienza – racconta Alessio Campriani – speciale e unica nel suo genere: poter dialogare in profondità riguardo agli aspetti legati al confrontarsi con sé stessi emotivamente e psicologicamente; tutti fattori che ovviamente si integrano in maniera ineludibile con le capacità pratiche e tecniche, ma certamente fondamentali per affrontare esperienze del genere. Bellissima la sede, e fantastica l’accoglienza che ho avuto, trovando competenza di argomentazioni che mi hanno spinto ad iscrivermi all’Accademia éntheos.

Un sincero ringraziamento anche alla Vicepresidente Fanette Cardinali che ha intervistato me e Stefano Provincia responsabile del Team e a tutti i soci di éntheos”.