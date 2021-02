Promessa d'amore davanti a San Valentino per coppie di innamorati

Festa degli Innamorati in streaming con coppie anche da Londra, Trieste, Frosinone e Valle d'Aosta. La diretta sui canali Facebook e Youtube della Diocesi

Sabato 13 febbraio, a Terni, presso la Basilica di San Valentino, ha avuto luogo, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, la celebrazione della “Festa della Promessa“, presieduta dal Vicario Generale della Diocesi di Terni-Narni-Amelia, Monsignor Salvatore Ferdinandi.

Partecipazioni limitate

È giunto anche quest’anno l’appuntamento con la tanto attesa “Festa della Promessa”, un evento dedicato a tutti i fidanzati che intendono sposarsi entro il 2021. Una cerimonia particolare e sentita alla quale, a causa del protrarsi dell’emergenza epidemiologica, hanno potuto prender parte solamente una ventina di coppie, mosse dal desiderio di giurarsi eterna fedeltà davanti al Santo Patrono di Terni.

Collegamento in streaming

Considerato il rilievo della circostanza, è stato ritenuto opportuno trasmettere il rito in diretta streaming, affinché i “promessi sposi”, non solo ternani, non rinunciassero a suggellare il proprio patto d’amore. La diretta è stata trasmessa tramite i canali Facebook e Youtube della Diocesi di Terni-Narni-Amelia e quello Youtube della Basilica di San Valentino.

Presenti anche dall’estero

In molti hanno avuto il piacere di partecipare via streaming; un’occasione speciale, in particolar modo per la coppia italo-inglese, residente a Londra, che non ha, a tutt’oggi, la possibilità di frequentare la propria chiesa, chiusa a causa del Coronavirus. Hanno, inoltre, aderito all’iniziativa anche alcune parrocchie di Trieste, Frosinone e Valle d’Aosta.

Il valore della Promessa

“Noi siamo chiamati a essere amministratori dei misteri di Dio, e uno dei misteri di Dio è proprio la fedeltà alle promesse”: è con queste parole che Monsignor Ferdinandi ha inteso rivolgere il suo augurio a tutti i presenti, sottolineando l’importanza del prestar fede alla parola data, tanto più se pronunciata al cospetto di un Santo che parla d’amore; l’amore rispettoso e paziente, incentrato sul sacro vincolo del matrimonio, fondamento autentico della famiglia cristiana.

Articolo e foto di Marco Menta