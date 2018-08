Festa del Volontariato, a Villa Redenta ancora due giorni di iniziative

Ultimi due giorni per la Festa del Volontariato di Villa Redenta, l’evento giunto alla 18esima edizione e che vuole celebrare il mondo solidaristico con tutte le sue sfaccettature. Oggi e domani, quindi, sarà possibile visitare, dalle ore 16, gli stand delle associazioni, gustare zeppole, frittelle, piadine e panini, partecipare alle tante iniziative per bambini ed ai momenti di confronto, prendere parte ai concerti e volendo anche salire sul palco per la settima edizione di “Spoleto’s Got Talent”.

Da non perdere anche il laboratorio di cartone di Nonno Luciano, tra origami e giochi con l’obiettivo di finanziare le missioni dei frati agostiniani scalzi in Camerun. Grazie alle sue donazioni, diversi bambini africani hanno potuto godere di importanti cure ed interventi chirurgici.

Il programma di oggi (venerdì 31 agosto) prevede, dopo l’apertura alle ore 16 degli stand e del “bar del sorriso”, alle ore 17.30 l’incontro aperto su “Wikipedia per Spoleto: un ‘insolito’ volontariato” a cura di Manuela Musco. Alle 19 la dimostrazione di soccorso a cura dell’Unità cinofila “Le Aquile”. Alle 20,30 l’immancabile baby dance, a cui seguirà la “zumba per tutti” con Vanessa Venturi. Alle ore 21,30 il concerto del duo “Alessandro Musco – Sax e Alex Gee – DJ Set”.

Domani (sabato 1 settembre), alle 16.15 è in programma il Truccabimbi con l’associazione Hakuna Matata di Città di Castello, mentre alle 16,30 spazio alla creatività per la realizzazione del murales “La macchina del tempo tra antico e nuovo”, che rappresenterà il tema della festa di quest’anno. Alla stessa ora torneranno anche la “Fiabe a merenda”, letture animate per bambini che già giovedì hanno raccolto molto entusiasmo tra i tanti piccoli presenti.

Alle 17,30 si terrà un confronto tra operatori sociali che operano con e per i giovani e le famiglie dal titolo “Lo zaino delle esperienze di oggi nel domani: il volontariato sarà ancora apprezzato?”.

A concludere la serata, dopo la baby dance, sarà alle 21 la settima edizione dello Spoleto’s Got Talent, la gara di talenti locali. In programma anche l’estrazione dei biglietti della lotteria della Festa del Volontariato 2018.

