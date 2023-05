Festa del 2 giugno, ecco gli appuntamenti di Spoleto - Tuttoggi.info

Per il 77° anniversario della Repubblica Italiana il Comune di Spoleto ha organizzato due appuntamenti in programma venerdì 2 giugno.

In piazza della Libertà alle ore 16.00 è in programma la cerimonia istituzionale, con la deposizione di una corona di fiori sulla lapide celebrativa a palazzetto Ancaiani, a cui seguirà la resa degli Onori militari da parte della Schierante in Armi del 2° Reggimento Granatieri di Sardegna. Nel corso della cerimonia è prevista la lettura di alcuni articoli della Costituzione Italiana a cura degli studenti dell’IIS Sansi-Leonardi-Volta.

Alle ore 16.45, nella Sala del Consiglio comunale, si terrà la conferenza “Serafina e le altre. Le donne nell’Amministrazione Comunale, dal 1975 al 1985”, con il coordinamento a cura della vicepresidente del Consiglio Comunale, Maura Coltorti.

Alla lettura del messaggio del Capo dello Stato, Sergio Matarella, seguirà il saluto del sindaco della Città di Spoleto, Andrea Sisti e la proiezione di un video-documento realizzato da Marco Rambaldi.

Il Comune di Spoleto ringrazia per la preziosa collaborazione il 2° Reggimento Granatieri ‘Cengio’, lo Stabilimento Militare Munizionamento Terrestre di Baiano di Spoleto, le rappresentanze delle Forze Armate e Corpi Armati dello Stato e delle Forze di Polizia, le Associazioni Combattentistiche e d’Arma di Spoleto, l’ANPI sezione di Spoleto, l’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia sezione di Spoleto, l’Associazione Nazionale Mariani d’Italia, gruppo di Spoleto, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Spoleto, i volontari della Protezione Civile e la Banda Musicale ‘Città di Spoleto’.​